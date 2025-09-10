Nazione: “Gudmundsson in campo? Non impossibile. Ma Pioli ha l’alternativa”

Nel frattempo, Stefano Pioli studia le alternative tattiche in caso di assenza del suo numero 10. Una delle ipotesi è dare fiducia a Jacopo Fazzini, che però si scontra con il peso dell’avversario: affrontare il Napoli di Conte non è come una gara di medio livello. Proprio per questo l’allenatore potrebbe scegliere un approccio più accorto, optando per il 3-5-2 e rinforzando la mediana. In quest’ottica l’inserimento di Nicolussi Caviglia resta un’opzione concreta, con Mandragora e Fagioli favoriti come mezzali titolari. Sohm, appena rientrato dagli impegni con la Svizzera, resta comunque in corsa.

La scelta finale dipenderà anche dal piano partita. Il Napoli, per caratteristiche, è candidato a mantenere il predominio territoriale, il che spingerebbe la Fiorentina a dover correre molto senza palla. Tuttavia, uno degli obiettivi stagionali fissati da Pioli è quello di mantenere un’identità di gioco forte e riconoscibile, a prescindere dall’avversario. Per questo motivo, la decisione non sarà solo tattica ma anche strategica: giocare con coraggio e continuità, pur contro una delle squadre più attrezzate del campionato. Lo scrive la Nazione.