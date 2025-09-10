CorFio: “Piccoli non è Retegui, ma poco importa. Kean ci può giocare insieme”

Kean pronto a fare coppia con Piccoli

Redazione VN 10 settembre 2025 (modifica il 10 settembre 2025 | 08:28)

Moise Kean e Mateo Retegui,due attaccanti diversi per percorso e scelte di carriera, si sono ritrovati al centro dell’attacco dell’Italia, regalando finalmente alla Nazionale la coppia di bomber che mancava da anni. Gattuso li ha schierati insieme senza troppi calcoli e i risultati sono stati immediati: tre gol in due partite per Kean, due reti e tre assist per Retegui, di cui due proprio per il compagno. Numeri che fanno sorridere anche Stefano Pioli,felice di ritrovare un Kean sbloccato mentalmente e pronto a dimostrare di poter coesistere con un altro centravanti, pur con caratteristiche diverse da quelle di Piccoli.

Kean non è infatti la classica prima punta: ama muoversi, venire incontro, allargarsi e sfruttare gli spazi per esprimere tutta la sua potenza. Questo lo rende compatibile con un partner d’attacco, a patto di lavorare sull’intesa e sull’assetto tattico. L’obiettivo di Pioli resta quello di schierarlo spesso accanto a Piccoli, contando su un giocatore carico e consapevole dei propri mezzi. I numeri parlano chiaro: 5 gol in 3 presenze nelle qualificazioni mondiali (solo Gigi Riva aveva fatto meglio in azzurro), 10 reti complessive con l’Italia, gli stessi di Cassano e Zola, uno in più di Totti.

La rinascita di Kean ha radici precise. Dopo i 25 gol segnati lo scorso anno, ha scelto di rimanere alla Fiorentina, rifiutando la ricca offerta dell’Al Qadsiah, che poi ha puntato su Retegui. Una decisione fortemente sostenuta dal suo agente Alessandro Lucci, lo stesso che dodici mesi fa lo aveva convinto a preferire la Fiorentina a club di maggior prestigio ma con meno spazio garantito. Il resto è storia recente: l’esplosione in viola, il rinnovo, i gol in Nazionale e la consacrazione come nuovo bomber “alla Vieri”. Pioli lo attende protagonista già contro il Napoli, con la convinzione che con un Kean così, nulla sia davvero impossibile. Lo scrive il Corriere Fiorentino.