Nazione: “Nulla togliere a Dzeko e Gud, ma accanto a Kean deve giocare Piccoli”

Pioli prepara l'attacco pesante

Redazione VN 10 settembre - 08:02

La sosta per la Nazionale ha regalato alla Fiorentina un’immagine chiara e incoraggiante: la coppia Kean–Retegui in azzurro ha mostrato movimenti e intese che Stefano Pioli rivede anche nel tandem Kean–Piccoli.La doppietta di Moise con l’Italia ha esaltato Firenze e rafforzato l’idea che l’attaccante viola renda al meglio con un partner accanto. Così, osservando il riflesso della Nazionale, la Fiorentina trova conferme sul proprio assetto offensivo.

Accanto a Kean, infatti, Piccolisembra inserirsi con naturalezza. Pur essendo un centravanti puro, ha dimostrato di saper adattarsi anche come seconda punta, muovendosi con intelligenza e sfruttando la complementarità con il compagno. Questo rende la Fiorentina una delle squadre con maggiore forza offensiva in Italia: due attaccanti fisici, dinamici e capaci di cercarsi a vicenda. Dopo i primi esperimenti a Torino, Pioli è pronto a fare del tandem Kean–Piccoli un marchio di fabbrica, alternando poi con elementi di qualità come Dzeko e Gudmundsson.

Dietro questa scelta tecnica c’è anche un lavoro di mercato importante. Kean, nonostante la clausola da 52 milioni che avrebbe potuto portarlo via da Firenze, ha deciso di restare, respingendo tentazioni estere. La società ha saputo blindarlo con un progetto chiaro e un’offerta che ha rafforzato le sue ambizioni. Per la Fiorentina, Moise è diventato il nuovo “Re Leone”: non un’eredità che intende sostituire Batistuta, ma un simbolo di entusiasmo e fiducia, pronto a guidare l’attacco viola verso nuove sfide. Lo scrive la Nazione.