Kean conquista l’Italia e Gattuso. E che feeling con Retegui

Difficile collocare temporalmente l'ultima epoca prima di questa in cui abbiamo avuto una così grande bellezza del gol, una tale improvvisa abbondanza in attacco da pensare che i mezzi a questo punto siano persino troppi, se può esistere un troppo quando si parla di fatturato offensivo.

Soprattutto due centravanti così, come Moise Kean e Mateo Retegui, per non dir del terzo, Jack Raspadori, che nel suo essere diverso da loro apre ancora di più il ventaglio di possibilità (aggiungiamo Scamacca, Lucca, Esposito...) a disposizione di Rino Gattuso. Due così, ovvero anzitutto efficaci: in tandem cinque gol e quattro assist (più qualche "legno" sparso) in due partite, score che fa impallidire il ricordo di partite rese complicate dalla nostra carestia realizzativa, diventata rebus per più di un ct.

E poi così adrenalinici e allo stesso tempo connessi con l'impianto di gioco di squadra. E pure affiatati fra loro, forse la cosa più incoraggiante di tutte: non è scontato che due che fanno lo stesso mestiere si cerchino con quella naturalezza, soprattutto quell'altruismo. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.