Luca Ranieri, arrivato in ritardo al premio Nereo Rocco a Coverciano, si giustifica dicendo: «Scusate ma Pioli ci ha messo una doppia seduta (ride, ndr)».
Corriere dello Sport
Ranieri, tra sorrisi e concentrazione. E sabato arriva il Napoli
Il capitano della Fiorentina è stato premiato come personaggio emergente. «Finalmente torniamo a giocare davanti ai nostri tifosi. Sarà difficile limitare De Bruyne ma ci proveremo», ha detto in vista dell'impegno con il Napoli. «Dopo il pari di Torino c'era delusione, ma eravamo stanchi dopo tre trasferte - ha aggiunto - Kean? Vederlo è stato uno spettacolo, è uno dei più forti in Europa, siamo fortunati ad averlo in squadra e ce lo godiamo. Sa trascinarci».
Infine, sulla Nazionale: «Per me la convocazione a giugno è stata un sogno, l'Italia nel mio ruolo è messa bene con Buongiorno, Calafiori e Bastoni, per me non sarà facile. Lavorerò per avere un'altra opportunità». Lo scrive il Corriere dello Sport.
