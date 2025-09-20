Bucchioni: “La Fiorentina è ad un bivio. Terrei fuori Gud, vi spiego perché”

Le parole del giornalista, Enzo Bucchioni, sulle ultime in vista della gara di domani tra Fiorentina e Como

Redazione VN 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 18:40)

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha analizzato i temi in vista di Fiorentina-Como. Ecco le sue parole:

"La partita di domani è un bivio per la Fiorentina. Con le ultime brutte prestazioni e gli scarsi risultati, col Como ci vorrà una grande prova e una bella vittoria. Non guardo la classifica, ma i tre punti di domani sarebbero troppo importanti anche per il lavoro settimanale di Pioli. Serve positività."

Pioli — "Mi aspetto tanto da lui. L'allenatore è fondamentale in questi momenti. Se il tecnico è sereno e la squadra lo segue, i problemi spariranno in fretta. Una persona esperta come Pioli non può essere in difficoltà, così come le voci negative non devono entrare nello spogliatoio viola. Se domani dovessi vedere una squadra totalmente cambiata, vorrebbe dire che tutto quello che è stato fatto in questi mesi è da buttare via. Al contrario mi aspetto la miglior Fiorentina possibile, sia sotto il piano tecnico che mentale. Fagioli potrebbe alzarsi di qualche metro, per far posto a Nicolussi Caviglia e Comuzzo potrebbe riposare. Io ripartirei dal gioco, ma tutto dipende dal movimento della squadra. Anche Kean deve essere messo in moto con un gioco collettivo, sennò il rischio è che si innervosisca."

La formazione anti-Como — "Domani terrei fuori Gudmundsson, visto anche la sua condizione fisica. In più non mi è piaciuto in questo inizio di stagione. Giocherei con Fazzini e Fagioli dietro Kean. A centrocampo Sohm per la sua fisicità, Nicolussi Caviglia e Mandragora. Un 3-4-2-1 con una mediana robusta e due giocatori capaci di tirare in porta e inventare dietro la punta. Pioli potrebbe scegliere anche i due attaccanti puri, ma in quel caso servirebbe una Fiorentina con dei meccanismi fluidi. Gli esperimenti di Pioli per ora non hanno funzionato."