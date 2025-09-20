Monti: “Gudmundsson il fulcro di tutto, vi spiego. Kean? Non mi preoccupa”

L'opinione dello speaker su alcuni temi ed alcuni giocatori viola.

Redazione VN 20 settembre - 16:26

Lo speaker e opinionista Gianfranco Monti è intervenuto su Radio Bruno. Le sue parole sull'avvio di stagione della Fiorentina.

"Ci si aspettava qualcosa in più, anche se analizzando la situazione è tutto abbastanza logico. C'è un allenatore nuovo e bisogna mettere ancora in atto i suoi principi. Speriamo che domani si metta in campo una prestazione all'altezza. Como? Non bisogna aver paura dei lariani, ci mancherebbe altro. Semmai, dobbiamo entrare in campo affamati e con la voglia di vincere, anche perchè i risultati devono iniziare ad arrivare. Domani bisogna vincere, punto. Servono i tre punti, non importa se giocando bene o meno. Fortunatamente, anche altre competitor della Fiorentina, come Bologna, Lazio ed Atalanta, non stanno andando a gonfie vele. Tenendo il passo di queste, la Fiorentina può giocarsi un piazzamento in Europa fino all'ultimo".

Sul centrocampo dei viola — "Per me il fulcro è Gudmundsson, perché se gioca lui il centrocampo è diverso. Se gioca, va bene con Mandragora e Fagioli, sennò puoi mettere Fazzini, Nicolussi Caviglia, Fagioli o Mandragora. Se gioca l'islandese, infatti, bisogna stare più attenti dietro. Nicolussi Caviglia, comunque, lo vorrei vedere in campo sempre".

Sul digiuno di gol di Kean — "Non mi preoccupa. Il suo digiuno è il digiuno della Fiorentina, anche perché in Nazionale ha segnato. Deve essere la squadra, quindi, che deve dare una mano a Kean. Lui, poi, va continuamente a fare la "guerra" con tutti, quindi va aiutato. Anche perché il gioco di Pioli non è quello di Palladino, e mettendogli Piccoli dietro potrebbe essere penalizzato".