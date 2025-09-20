Fattori: “Il Como non è il Real. Se la Fiorentina farà il suo non ci sarà partita”

L'ex allenatore della Fiorentina femminile ed ex calciatore viola, Sauro Fattori ha commentato le ultime di casa viola

Durante un intervento a Lady Radio, l’ex attaccante della Fiorentina Sauro Fattori ha analizzato il momento della squadra viola, tra la sconfitta col Napoli e la gara di domani contro il Como. Ecco le sue parole:

"Il Napoli ha chiuso velocemente la pratica Fiorentina, grazie alla propria bravura ma anche per via di alcuni aiutini viola. Stefano Pioli non ha preparato al meglio, sul piano tattico, la gara con i partenopei. La scelta di schierare Fagioli come regista, che non ha l'attitudine per giocare in un ruolo così importante e Dzeko come schermo di Lobotka non ha pagato. In più, il Napoli è più forte della Fiorentina. Tutte queste cose sommate hanno portato all'inizio di partita troppo leggero. I cambi di Pioli hanno stravolto la partita, infatti negli ultimi minuti la Fiorentina poteva anche trovare il pareggio. L'allenatore viola dovrà ripartire dal finale di gara."

La gara col Como — "Il Como è una bella squadra, ma non è il Real Madrid. Col Genoa gli ho visti molto nervosi, anche perché i loro obiettivi sono cambiati. Non giocano benissimo attualmente. Vedo molta più pressione attorno alla loro squadra. Se la Fiorentina facesse il suo, per me non ci sarebbe partita. E' il momento di cambiare passo per i viola. Secondo me Pioli darà un turno di riposo a Comuzzo e Fagioli. Sono due calciatori bravissimi, però in questo momento è bene che giochino i giocatori più in forma sotto il piano fisico e mentale."

Nico Paz — "E' un calciatore non facile da marcare. Non è una mezza punta, è un centrocampista. Poi sono sicuro che dovrà essere il Como a guardare la Fiorentina e non il contrario. Non dobbiamo avere paura di loro."