L’ex ds del Como: “Vi racconto i progetti lariani. Fiorentina? Work in progress”

"La prima partita del Como in questa stagione è stata strepitosa: ha tanti giovani e qualità la squadra di Fabregas, deve solo unirsi di più. Gli obiettivi? Il Como può puntare a innalzarsi a squadra da alta classifica. La società ha un progetto serio, ammiro l'equilibrio e la serietà di come passo dopo passo ha creato il proprio stile. Economicamente, poi, è una proprietà fortissima, per cui già questo dice tanto dei progetti che ci possono essere. Non è semplice, comunque, far combaciare la qualità dei giovani con la continuità. È una squadra pericolosa, comunque, con qualità, gioco, ed un allenatore ambizioso. Bisogna stare sempre in guardia contro il Como".