Mauro Gibellini, ex Direttore Sportivo del Como, è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina e sui lariani.
L’ex ds del Como: “Vi racconto i progetti lariani. Fiorentina? Work in progress”
"La prima partita del Como in questa stagione è stata strepitosa: ha tanti giovani e qualità la squadra di Fabregas, deve solo unirsi di più. Gli obiettivi? Il Como può puntare a innalzarsi a squadra da alta classifica. La società ha un progetto serio, ammiro l'equilibrio e la serietà di come passo dopo passo ha creato il proprio stile. Economicamente, poi, è una proprietà fortissima, per cui già questo dice tanto dei progetti che ci possono essere. Non è semplice, comunque, far combaciare la qualità dei giovani con la continuità. È una squadra pericolosa, comunque, con qualità, gioco, ed un allenatore ambizioso. Bisogna stare sempre in guardia contro il Como".
Sulla qualità del Como e sulla Fiorentina—
"Ho sempre diviso i calciatori tra giocatori bravi o meno, non tra giovani o vecchi. La differenza la fa la qualità, anche se l'esperienza serve chiaramente. Il Como ha qualità, società forte, allenatore ambizioso: l'equazione si risolve facilmente, ed i risultati non potranno che arrivare. La Fiorentina? Mi sembra una squadra work in progress, che ancora non è arrivata al massimo rendimento proprio perché Pioli la sta costruendo passo-passo. Sono stati fatti ottimi acquisti comunque, e non è cosa da poco nemmeno confermare Kean. Con l'esperienza di Pioli e la qualità complessiva della squadra, piano piano i risultati arriveranno".
