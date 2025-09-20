De Magistris: “Fagioli non è più inamovibile. Ecco chi metterei con il Como”

Le parole del campione di pallanuoto su alcuni temi legati alla Fiorentina di Stefano Pioli.

Redazione VN 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 13:38)

L'ex campione di pallanuoto e tifoso viola Gianni De Magistris ha parlato oggi su Radio Bruno della Fiorentina di Stefano Pioli.

"Siamo alla quarta giornata, non ci devono essere ad ora, quindi, troppe preoccupazioni. C'è tutto il tempo per aggiustare il tiro. Sulla carta il Como dovresti batterlo, ma rimane una squadra rinforzata ed insidiosa. Contro il Genoa non ha giocato una grande partita, e questo mi fa paura perché avranno voglia di rivalsa. Verranno a Firenze per vincere LE PROBABILI FORMAZIONI. La Fiorentina deve stare serena però, e confidare nella sua forza".

Sui reparti da aggiustare — "Il centrocampo mi è sembrato abbastanza in difficoltà, ma visto contro il Napoli fa poco testo. La Fiorentina si è rinforzata, comunque, con Nicolussi Caviglia, che a me piace molto, ed adesso va trovato l'assetto per farlo giocare. Fagioli? Non è più inamovibile, ed anche Sohm deve ancora mostrare il suo valore. Chi proverei al momento? Fazzini. Mi sembra che sia in forma e che abbia qualità".

Sul match col Napoli e su Dzeko — "Contro il Napoli secondo me andava bene l'approccio offensivo di Pioli, semmai sono venute meno le certezze da subito con l'episodio del rigore. Da lì, il Napoli è diventato padrone del campo. Credo che i viola, comunque, non siano entrati in campo battuti. Dzeko? Se lo metti in campo, devi inserire anche un'ala che mette i palloni in mezzo per lui, il quale può essere utile di sponda o in finalizzazione".

Sul tridente viola — "Piccoli lo conosco poco, ma i suoi errori contro Torino e Napoli gridano vendetta. Kean è imprescindibile, ma serve anche l'apporto dei centrocampisti che devono contribuire alle marcature. Gudmundsson? Deve essere recuperato al meglio: a Firenze il vero Gudmundsson non si è mai visto di fatto".