Marchini: “Col Como sì all’attacco pesante. E Gudmundsson non gioca dove serve”

Il parere del giornalista su Fiorentina-Como e su altre tematiche legate ai gigliati.

Redazione VN 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 14:46)

Il noto giornalista Giampaolo Marchini è intervenuto oggi su Radio Bruno. Le sue parole sulla Fiorentina di Pioli.

"Una vittoria riporterebbe tranquillità, il match con il Como non lo definerei un esame comunque, ma più una verifica. Una verifica importante del lavoro fatto, che dirà se ripartire dagli undici di Napoli sia la soluzione giusta o se bisogna cambiare qualcosa".

Sul centrocampo viola e l'atteggiamento mentale — "Nicolussi Caviglia? C'è bisogno della sua qualità in mezzo al campo. A centrocampo la Fiorentina, infatti, ha sofferto più di quello di cui ci si poteva aspettare. Alla vigilia di Fiorentina-Napoli, poi, c'era una grande "depressione", e non vorrei che i giocatori fossero partiti già battuti. Questo atteggiamento deve cambiare".

Sull'attacco da schierare contro il Como e sui lariani — "Io giocherei con Piccoli-Kean davanti. Per quello che ho visto contro il Genoa, il Como dietro non è infallibile, e l'attacco pesante, quindi, potrebbe pagare. Gli interrogativi, però, saranno soprattutto in difesa. Il Como competitor dei viola? In tutti i campionati c'è sempre una sorpresa. Il Como ha giovani di qualità, ma sono soggetti ad avere rendimenti altalenanti. Se riescono a trovare ritmo e continuità di risultati, però, i lariani possono arrivare a risultati importanti. Fabregas poi è giovane, in rampa di lancio, ed è stato corteggiato anche da grandi club. C'è un giusto mix all'interno del Como, ma non è semplice trasferire sul campo quel che dice la carta".

Sul nuovo ciclo e su Gudmundsson — "In un percorso nuovo, è inevitabile che ci sia un periodo di transito, un periodo di assestamento. Gudmundsson? Se fosse questo, avremmo preso tutti un grandissimo abbaglio. Secondo me, la verità è che non gioca nella sua vera posizione, quella che occupava con 3 davanti con il Genoa, o che occupa in nazionale. Da uomo che fa il raccordo tra centrocampo e attacco, non sta rendendo".