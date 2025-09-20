Zazzaroni pronostica: “Vincerà la Fiorentina con il Como, altrimenti retrocede”

Ivan Zazzaroni, ai microfoni di Radio Deejay, ha espresso il suo pronostico su Fiorentina-Como, aggiungendo un commento...

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno pronosticato tutta la giornata di Serie A, come ogni fine settimana. A Fiorentina-Como si sono trovati entrambi d'accordo sulla vittoria della Fiorentina