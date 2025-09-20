Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Zazzaroni pronostica: “Vincerà la Fiorentina con il Como, altrimenti retrocede”

news viola

Zazzaroni pronostica: “Vincerà la Fiorentina con il Como, altrimenti retrocede”

Zazzaroni
Ivan Zazzaroni, ai microfoni di Radio Deejay, ha espresso il suo pronostico su Fiorentina-Como, aggiungendo un commento...
Redazione VN

Fabio Caressa e Ivan Zazzaroni hanno pronosticato tutta la giornata di Serie A, come ogni fine settimana. A Fiorentina-Como si sono trovati entrambi d'accordo sulla vittoria della Fiorentina

Il direttore del Corriere dello Sport ha aggiunto al suo pronostico ai microfoni di Radio Deejay: "Dico che vince la Fiorentina, anche perché sennò retrocede"

Leggi anche
L’ex ds del Como: “Vi racconto i progetti lariani. Fiorentina? Work in progress”
De Magistris: “Fagioli non è più inamovibile. Ecco chi metterei con il Como”

© RIPRODUZIONE RISERVATA