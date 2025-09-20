VIOLA NEWS news viola radio e tv Ranieri: “Molte difficoltà, ma ci toglieremo grandi soddisfazioni”



Le parole del capitano dei gigliati.
Redazione VN

Il capitano della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato a Sportmediaset. Ecco le parole del difensore viola.

"È giusto provare ad alzare il livello quest'anno, ma non sarà facile perché ogni anno le squadre migliorano e ci sono sempre più difficoltà nel raggiungere gli obiettivi. Però sono sicuro che con il lavoro che stiamo svolgendo ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Nazionale? Era un sogno, era difficile realizzarlo e so che è difficile rimanere nel giro delle convocazioni in azzurro. Cercherò però sempre di migliorarmi per crearmi sempre le opportunità".

