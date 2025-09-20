Il capitano della Fiorentina Luca Ranieri ha parlato a Sportmediaset. Ecco le parole del difensore viola.
VIOLA NEWS news viola radio e tv Ranieri: “Molte difficoltà, ma ci toglieremo grandi soddisfazioni”
Le parole del capitano dei gigliati.
"È giusto provare ad alzare il livello quest'anno, ma non sarà facile perché ogni anno le squadre migliorano e ci sono sempre più difficoltà nel raggiungere gli obiettivi. Però sono sicuro che con il lavoro che stiamo svolgendo ci toglieremo delle grandi soddisfazioni. Nazionale? Era un sogno, era difficile realizzarlo e so che è difficile rimanere nel giro delle convocazioni in azzurro. Cercherò però sempre di migliorarmi per crearmi sempre le opportunità".
