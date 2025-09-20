Viola News
Primavera: Kouadio balla la pizzica con Kospo e manda un segnale a Pioli

La prestazione del difensore classe 2006 contro l'Under 20 del Lecce
Federico Targetti
La decisione (notizia anticipata da VN) di aggregare Eddy Kouadio alla Primavera della Fiorentina per la sfida contro il Lecce, quinta giornata di campionato, è stata presa a ragion veduta: non inganni la classifica attuale, l'attacco dei salentini è estremamente fastidioso. Anche una difesa oggettivamente fuori categoria - con appunto Kouadio che si allena stabilmente con la prima squadra e Kospo che oltre a ciò vanta una recente convocazione in Nazionale maggiore e la scorsa Youth League in bacheca - ha sofferto di quando in quando la rapidità di Paco Sanchez e gli spunti di Onyemachi.

Entrambi ammoniti nel corso del primo tempo, Kouadio e Kospo hanno dovuto ricorrere spesso alla loro fisicità per chiudere gli spazi. I gol del Lecce sono arrivati entrambi da palla ferma: uno su rigore causato da un fallo di Kospo su Sanchez e uno di testa di Pacia, un po' troppo solo in area, sul finale di primo tempo. Molti meno pericoli nella ripresa, che ha visto un calo degli ospiti battuti 3-2 nel finale. Il forcing conclusivo dei giallorossi è poi stato vanificato da un paio di ottimi interventi di Kouadio. Una mattinata movimentata, insomma, nella quale il centrale pratese di origini ivoriane si è fatto notare, oltre che per le tante chiusure alle quali è stato chiamato, anche per diversi lanci in profondità, spesso cambiando gioco su Mazzeo.

Il segnale per Pioli

Questa sua propensione al portare palla e a giocarla da dietro potrebbe essergli utile anche in prima squadra: Pioli ha ribadito più volte di volere coraggio nelle scelte in fase di possesso da parte dei suoi difensori, qualcosa che non manca ai giovanissimi italiano e bosniaco. Kouadio a questo punto tornerà a disposizione del tecnico emiliano, che lo ha già fatto esordire in campionato al posto di Comuzzo nel secondo tempo della gara contro il Torino alla seconda giornata di Serie A.

