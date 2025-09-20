Primavera: Kouadio balla la pizzica con Kospo e manda un segnale a Pioli

La prestazione del difensore classe 2006 contro l'Under 20 del Lecce

Federico Targetti Caporedattore 20 settembre - 12:57

La decisione (notizia anticipata da VN) di aggregare Eddy Kouadio alla Primavera della Fiorentina per la sfida contro il Lecce, quinta giornata di campionato, è stata presa a ragion veduta: non inganni la classifica attuale, l'attacco dei salentini è estremamente fastidioso. Anche una difesa oggettivamente fuori categoria - con appunto Kouadio che si allena stabilmente con la prima squadra e Kospo che oltre a ciò vanta una recente convocazione in Nazionale maggiore e la scorsa Youth League in bacheca - ha sofferto di quando in quando la rapidità di Paco Sanchez e gli spunti di Onyemachi.

Entrambi ammoniti nel corso del primo tempo, Kouadio e Kospo hanno dovuto ricorrere spesso alla loro fisicità per chiudere gli spazi. I gol del Lecce sono arrivati entrambi da palla ferma: uno su rigore causato da un fallo di Kospo su Sanchez e uno di testa di Pacia, un po' troppo solo in area, sul finale di primo tempo. Molti meno pericoli nella ripresa, che ha visto un calo degli ospiti battuti 3-2 nel finale. Il forcing conclusivo dei giallorossi è poi stato vanificato da un paio di ottimi interventi di Kouadio. Una mattinata movimentata, insomma, nella quale il centrale pratese di origini ivoriane si è fatto notare, oltre che per le tante chiusure alle quali è stato chiamato, anche per diversi lanci in profondità, spesso cambiando gioco su Mazzeo.

Il segnale per Pioli — Questa sua propensione al portare palla e a giocarla da dietro potrebbe essergli utile anche in prima squadra: Pioli ha ribadito più volte di volere coraggio nelle scelte in fase di possesso da parte dei suoi difensori, qualcosa che non manca ai giovanissimi italiano e bosniaco. Kouadio a questo punto tornerà a disposizione del tecnico emiliano, che lo ha già fatto esordire in campionato al posto di Comuzzo nel secondo tempo della gara contro il Torino alla seconda giornata di Serie A.