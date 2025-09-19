Domani ci sarà l'importante sfida di campionato con il Lecce, per la quale Kouadio sarà pienamente a disposizione. Dopodiché la questione sarà da rivalutare, ma nelle rotazioni di Pioli Kouadio sarebbe il vice Comuzzo. Che la sua presenza con la Primavera possa essere un indizio sul possibile spostamento di Pongracic nel ruolo di terzo di destra?