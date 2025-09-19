Eddy Kouadio torna in Primavera. Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, la decisione della società è quella di mettere il classe 2006 a disposizione della squadra di Daniele Galloppa per la prossima giornata.
VN – Kouadio "scende" in Primavera e torna da Galloppa per il weekend
giovanili
Visto il poco spazio in prima squadra, il classe 2006 torna, per la prossima giornata, agli ordini di Galloppa
Domani ci sarà l'importante sfida di campionato con il Lecce, per la quale Kouadio sarà pienamente a disposizione. Dopodiché la questione sarà da rivalutare, ma nelle rotazioni di Pioli Kouadio sarebbe il vice Comuzzo. Che la sua presenza con la Primavera possa essere un indizio sul possibile spostamento di Pongracic nel ruolo di terzo di destra?
