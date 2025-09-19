“Gudmundsson non al 100%”: chi gioca contro il Como

"Gudmundsson sta meglio, si sta allenando con la squadra. Non lo vedo ancora al 100%, però mancano ancora due giorni e credo proprio che sarà disponibile per giocare domenica". Queste le parole in conferenza stampa dell'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, riguardanti il numero 10 viola, dopo il problema alla caviglia rimediato in nazionale.