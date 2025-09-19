“Gudmundsson non al 100%”: chi gioca contro il Como

"Gudmundsson sta meglio, si sta allenando con la squadra. Non lo vedo ancora al 100%, però mancano ancora due giorni e credo proprio che sarà disponibile per giocare domenica". Queste le parole in conferenza stampa dell'allenatore della Fiorentina, Stefano Pioli, riguardanti il numero 10 viola, dopo il problema alla caviglia rimediato in nazionale.
Ancora dubbi sulle condizioni di Albert Gudmundsson: difficile vederlo contro il Como dal 1', ecco chi giocherà al suo posto
Dunque, in base a quanto detto dal tecnico, l'islandese, viste le condizioni ancora non del tutto recuperate, molto probabilmente finirà in panchina domenica contro il Como, dando spazio al 1' ad altri suoi compagni.
Secondo quanto raccolto dalla nostra redazione, colui che dovrebbe prendere il suo posto è Jacopo Fazzini, alle spalle di Moise Kean, nel ruolo di trequartista, facendo da raccordo tra attacco e centrocampo.
Quindi rimarrà il centrocampo a tre, ma davanti è possibile che Pioli, per questa volta, utilizzi una sola punta, lasciando Piccoli in panchina come arma a gara in corso. Resta questo il ballottaggio principale in vista di domenica.
