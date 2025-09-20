Nicolussi e l’Iliade, ma la sua sarà più un’Odissea: tutte le missioni in viola

Hans Nicolussi Caviglia si è presentato alla Fiorentina con un dettaglio che ha colpito tutti: “Sto rileggendo l’Iliade”. Un dettaglio che dice molto di lui: ragazzo riflessivo, curioso, capace di vedere nello sport qualcosa di più che una semplice partita. L’Iliade è il poema delle battaglie, delle eredità, delle sconfitte che diventano gloria. Ma se l’Iliade racconta la guerra, l’avventura che lo aspetta a Firenze somiglia di più a un’Odissea: un viaggio lungo, pieno di tappe, di prove, di missioni da superare. La sua avventura comincia contro il Como, in un Franchi che chiede risposte immediate. Pioli gli affida le chiavi del centrocampo; non è un compito banale, ma la possibilità di scrivere subito la prima pagina del suo poema personale