Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa Uno dei peggiori inizi dell’era Commisso. CorSport: “Pioli, sale la pressione”

Corriere dello Sport

Uno dei peggiori inizi dell’era Commisso. CorSport: “Pioli, sale la pressione”

Commisso
Uno dei peggiori inizi della Fiorentina nell'era Commisso
Redazione VN

Soltanto una volta la Fiorentina era partita più piano di così nell'era Commisso. Era la prima stagione dell’imprenditore italoamericano da proprietario del club, il 2019-2020, con Vincenzo Montella. I viola conquistarono un solo punto, perdendo con Napoli e Genoa e pareggiando con la Juventus.

La stagione successiva andò meglio ma neanche troppo: in tre turni di campionato la squadra di Iachini collezionò 3 punti, ottenuti battendo il Torino, ma perdendo contro Inter e Sampdoria. Quell'anno la Fiorentina arrivò tredicesima in classifica. Con Italiano invece la Fiorentina ha avuto i suoi migliori inizi tanto da tornare in Europa.

Nel giugno del 2024 Italiano salutò da ottavo in classifica: ebbe inizio l'avventura di Palladino partì con tre pareggi. Oggi la Fiorentina non è messa tanto meglio, nonostante il tempo per recuperare ci sia. E la pressione comincia a salire anche per Pioli. Lo riporta il Corriere dello Sport.

Leggi anche
CorSport: “Kean ha smaltito la febbre. Per Gudmundsson si attende la rifinitura”
Titoli viola: “Il meglio della Viola”, “Ricominciamo”

© RIPRODUZIONE RISERVATA