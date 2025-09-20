CorSport: “Kean ha smaltito la febbre. Per Gudmundsson si attende la rifinitura”

Kean è tornato ad allenarsi in gruppo e ci sarà per la sfida contro il Como

Redazione VN 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 08:42)

Kean è tornato. Dopo aver smaltito l’attacco febbrile che lo aveva costretto a saltare l’allenamento di mercoledì, il centravanti classe 2000 è tornato regolarmente in gruppo ieri mattina, portando una ventata di sollievo a tutto il Viola Park. Nessun allarme vero e proprio nei giorni scorsi, ma rivederlo subito a disposizione è stata senza dubbio la notizia più attesa. A partire da Pioli, che ha potuto proseguire le sue prove tattiche in vista della sfida contro il Como con l’organico al completo. Compreso Gudmundsson, ormai pronto a riprendersi una maglia da titolare dopo il forfait contro il Napoli.

La situazione dell’islandese con la maglia numero 10 resta comunque legata alle valutazioni che Pioli farà solo all’ultimo: l’allenatore emiliano, che parlerà oggi in conferenza alle 14, non ha ancora preso decisioni definitive e le comunicherà alla squadra soltanto dopo la rifinitura di domani.