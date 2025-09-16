FOTO – Gudmundsson torna ad allenarsi in gruppo: le ultime sul rientro

Buone notizie in casa Fiorentina: Albert Gudmundsson è tornato ad allenarsi con il resto della squadra dopo l’infortunio alla caviglia rimediato con l'Islanda. L'infortunio non sembrava grave, ma Pioli aveva comunque deciso di preservarlo per la sfida contro il Napoli.

Il fantasista islandese ha ripreso le sedute con il gruppo, segnale positivo in vista del prossimo impegno, la gara casalinga contro il Como. La Fiorentina, tuttavia, non ha alcuna intenzione di forzare i tempi: il rientro in campo sarà graduale, con l’obiettivo di evitare ricadute e permettere al giocatore di ritrovare la miglior condizione atletica senza rischi.