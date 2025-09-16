Viola News
Conference, Mini Abbonamento per la League Phase: tutte le info

Apre la vendita del Mini Abbonamento per la League Phase
Allo Stadio Artemio Franchi torna la Conference League. La Fiorentina, sui propri canali ufficiali, ha annunciato la vendita di un Mini Abbonamento per poter assistere alle partite casalinghe della League Phase ad un prezzo vantaggioso.

La vendita aprirà mercoledì 17 settembre ore 12:00. Le partite della Fiorentina:

  • Giovedì 02 Ottobre 2025 h 21.00: Fiorentina vs SKS Olomouc

  • Giovedì 27 Novembre 2025 h 21.00: Fiorentina vs AEK Athens

  • Giovedì 11 Dicembre 2025 h 18.45: Fiorentina vs FK Dynamo Kyiv

    • Le modalità di vendita

    PRIMA FASE (PRELAZIONE ABBONATI 25/26 + ABBONATI UECL 24/25): 

    Dalle ore 12:00 del 17/09/2025 fino alle ore 12:00 del 19/09/2025.

    Fase di vendita dedicata agli ABBONATI SERIE A 2025/2026 con prezzo dedicato e prelazione sul posto (ad eccezione di alcune sedute dei settori di Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e degl’interi settori di Curva Ferrovia e Maratona Laterale MAL02), con possibilità di cambio posto, rispetto al posto in abbonamento, alla medesima tariffa promozionale “ABBONATO”.  Possibilità di acquisto anche per tutti i possessori di MINI ABBONAMENTO UECL LEAGUE PHASE 2024/25 con la tariffa “ABBONATO” sui posti liberi da prelazione. È necessario inserire il numero della propria InViola Premium Card per procedere all’acquisto.

    SECONDA FASE (PROMO ABBONATI 25/26 + ABBONATI UECL 24/25 +VENDITA LIBERA):

    Dalle ore 14:00 del 19/09/2025 fino alle ore 21:00 del 02/10/2025.

    Prosegue il prezzo promozionale “ABBONATO”, senza più prelazione sul posto in abbonamento per gli ABBONATI SERIE A 2025/2026, e per gli ABBONATI UECL 24/25. Inizia la vendita libera per i possessori di InViola Premium Card a tariffa “INTERO”. È necessario inserire il numero della propria InViola Premium Card per procedere all’acquisto.

