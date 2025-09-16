Conference, Mini Abbonamento per la League Phase: tutte le info

Fase di vendita dedicata agli ABBONATI SERIE A 2025/2026 con prezzo dedicato e prelazione sul posto (ad eccezione di alcune sedute dei settori di Tribuna Vip, Tribuna d’Onore e degl’interi settori di Curva Ferrovia e Maratona Laterale MAL02), con possibilità di cambio posto, rispetto al posto in abbonamento, alla medesima tariffa promozionale “ABBONATO”. Possibilità di acquisto anche per tutti i possessori di MINI ABBONAMENTO UECL LEAGUE PHASE 2024/25 con la tariffa “ABBONATO” sui posti liberi da prelazione. È necessario inserire il numero della propria InViola Premium Card per procedere all’acquisto.