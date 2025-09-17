Tragedia in Serbia, muore in campo l’ex calciatore Milovanovic: aveva 41 anni

Il calcio serbo piange Dejan Milovanovic, ex capitano della Stella Rossa e della nazionale, morto a 41 anni per un doppio infarto durante un torneo veterani a Belgrado. Nonostante i rapidi soccorsi, non è stato possibile salvarlo. Con la maglia biancorossa ha disputato 230 partite, segnato 48 gol e conquistato diversi trofei, diventando un simbolo di passione e leadership. Dopo esperienze al Lens e al Panionios, concluse la carriera nel 2014 con il Voždovac. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione, e sono in programma iniziative ufficiali per onorarne la memoria.