Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola ultime notizie Tragedia in Serbia, muore in campo l’ex calciatore Milovanovic: aveva 41 anni

news viola

Tragedia in Serbia, muore in campo l’ex calciatore Milovanovic: aveva 41 anni

Lutto
Dejan Milovanovic, ex capitano della Stella Rossa e della nazionale, morto a 41 anni per un doppio infarto durante un torneo veterani a Belgrado
Redazione VN

Il calcio serbo piange Dejan Milovanovic, ex capitano della Stella Rossa e della nazionale, morto a 41 anni per un doppio infarto durante un torneo veterani a Belgrado. Nonostante i rapidi soccorsi, non è stato possibile salvarlo. Con la maglia biancorossa ha disputato 230 partite, segnato 48 gol e conquistato diversi trofei, diventando un simbolo di passione e leadership. Dopo esperienze al Lens e al Panionios, concluse la carriera nel 2014 con il Voždovac. La sua scomparsa ha suscitato grande commozione, e sono in programma iniziative ufficiali per onorarne la memoria.

Leggi anche
FOTO – Gudmundsson torna ad allenarsi in gruppo: le ultime sul rientro
Conference, mini abbonamento per la League Phase: tutte le info

© RIPRODUZIONE RISERVATA