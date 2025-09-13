Il noto giornalista Enzo Baldini è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole durante il "Pentasport"
Baldini: "La Fiorentina può battere chiunque. L'assenza di Gud non pesa"
Le parole del noto giornalista Enzo Baldini, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, per parlare di Fiorentina-Napoli
Dzeko favorito? Lui è un giocatore che si esalta in partite come questa. La Fiorentina ha una buona rosa e può affrontare qualsiasi squadra, anche i campioni d'Italia; non mi sorprenderei se oggi la Fiorentina festeggiasse la sua prima vittoria. Per me la Fiorentina può battere chiunque. L'assenza di Gudmundsson non pesa, io proverei la carta Fazzini dal primo minuto. Ovviamente il Napoli a centrocampo è più forte e oggi la partita la deciderai lì; allo stesso tempo il Napoli ha perso due titolari. Ndour ha fatto molto bene nell'under21, non mi sorprenderei di vederlo in campo dal 1'.
