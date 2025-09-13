Viviano: “La chiave sarà la pazienza. Dzeko ok, ecco chi schiererei nel mezzo”

L'ex portiere e tifoso della Fiorentina, Emiliano Viviano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue risposte ai tifosi viola nel corso del Filo Diretto del Pentasport:
La chiave della partita? La pazienza. Il Napoli è una squadra molto forte, ma il suo gioco non è dominante, è una squadra furba che sa come e quando colpire. Devi lavorare molto sulla loro catena di destra, che costruisce più di quella a sinistra, e stare molto attento agli inserimenti di McTominay. I portieri del Napoli? Fino a qualche anno fa ti avrei detto che una situazione del genere sarebbe stata follia, adesso però non è più così. Avendo tante partite è giusto avere due portieri di livello, l'importante è saper gestire bene la cosa. Inoltre la competizione fa bene. Oggi la partita si deciderà in mezzo al campo, il Napoli concede poco e devi sfruttare le poche occasioni che ti concederanno. Comunque sia la Fiorentina è una squadra forte che si è rinforzata molto in estate; sono fiducioso per stasera.
E' un ottimo allenatore, ha già dimostrato di saper fare il suo lavoro. Per la situazione che si per creata è stata la scelta più giusta, se dovevi semplicemente ripartire da zero avrei puntato su altri nomi.
Dzeko è un calciatore eccezionale, che lavora tanto, pulisce il pallone e libera Kean da determinati compiti. Come scelta è comprensibile, inoltre il Napoli probabilmente schiererà una coppia difensiva totalmente nuova.
Non so cosa sceglierà Pioli, ma io farei giocare Nicolussi Caviglia. Avere una buona gestione del pallone può essere fondamentale e lui è bravissimo in quello; se la metti sulla fisicità loro ne hanno troppa per poter competere.
