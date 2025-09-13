L’opinione: “Contro il Napoli test vero, capiremo chi è davvero la Fiorentina”

Stefano Cappellini, giornalista de La Repubblica, è intervenuto nel corso della trasmissione "A Pranzo Con Il Pentasport. Queste le sue parole sulla sfida di questa sera:
Le parole del giornalista de La Repubblica ai microfoni di Radio Bruno sulla sfida di stasera: "Vedremo di che pasta è fatta la Fiorentina"
Quello di stasera è un grande test, sul risultato potrà andare male ma oggi è utile per capire la personalità della squadra. Sul risultato vedremo, non è facile loro sono forti e solidi ma devi dimostrare di saper stare sul campo contro una squadra come il Napoli. Pioli ha giustamente alzato l'asticella e oggi potremmo capire se la Fiorentina ha le potenzialità per fare la stagione che tutti si aspettano. Unica big che la Fiorentina non ha battuto la scorsa stagione? Questo può essere sicuramente uno stimolo in più per i giocatori della Fiorentina, ma non sarà facile. Il Napoli era già forte, e in estate si è rinforzato molto.
Dopo tanti anni, la Fiorentina, ha un reparto offensivo ricco di giocatori che possono fare bene. Ho fiducia anche nel centrocampo, l'acquisto di Nicolussi Caviglia è sottovalutato; è ciò che mancava alla famiglia. In difesa onestamente manca qualcosa: sia a livello di qualità che di quantità.
