Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Bardazzi: “Questa Fiorentina può fare male a chiunque, adesso deve dimostrarlo”

news viola

Bardazzi: “Questa Fiorentina può fare male a chiunque, adesso deve dimostrarlo”

Bardazzi: “Questa Fiorentina può fare male a chiunque, adesso deve dimostrarlo” - immagine 1
L'opinione di Leonardo Bardazzi, noto giornalista, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida di stasera contro il Napoli
Redazione VN

Leonardo Bardazzi, noto giornalista, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Ecco le sue parole:

La Fiorentina ha tanti giocatori, e molti sono importanti e per questo è difficile ipotizzare una formazione. Pensare che puoi tenere uno come Piccoli in panchina è un privilegio. Senza Gudmundsson mi pacerebbe vedere Fazzini; è un gran bell'acquisto ha tecnica, visione di gioco e intelligenza tattica. Dzeko è un giocatore intelligente, le mie perplessità vengono dall'età del giocatore. Anche Nicolussi Caviglia ha tutto per diventare un titolare, però dobbiamo valutare la condizione fisica; forse è presto per vederlo titolare ma ci farà molto comodo anche da subentrato. La società ha speso tanto e questa Fiorentina può fare male a tutti, e adesso è il momento di dimostrarlo.

Leggi anche
Baldini: “La Fiorentina può battere chiunque. L’assenza di Gud non pesa”
Segui “A pranzo con il Pentasport” di Radio Bruno con la nostra webcam

© RIPRODUZIONE RISERVATA