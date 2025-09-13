Bardazzi: “Questa Fiorentina può fare male a chiunque, adesso deve dimostrarlo”

La Fiorentina ha tanti giocatori, e molti sono importanti e per questo è difficile ipotizzare una formazione. Pensare che puoi tenere uno come Piccoli in panchina è un privilegio. Senza Gudmundsson mi pacerebbe vedere Fazzini; è un gran bell'acquisto ha tecnica, visione di gioco e intelligenza tattica. Dzeko è un giocatore intelligente, le mie perplessità vengono dall'età del giocatore. Anche Nicolussi Caviglia ha tutto per diventare un titolare, però dobbiamo valutare la condizione fisica; forse è presto per vederlo titolare ma ci farà molto comodo anche da subentrato. La società ha speso tanto e questa Fiorentina può fare male a tutti, e adesso è il momento di dimostrarlo.