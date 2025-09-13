Amoruso: “Kean-Piccoli, test difficile per il Napoli. Fiorentina in condizione”

L'ex difensore viola Lorenzo Amoruso, intervenuto ai microfoni di Radio Marte, ha parlato della Fiorentina di Stefano Pioli in vista della gara contro il Napoli:
I gol di Kean con la Nazionale confermano la qualità dell’attaccante. In tanti potevano avere dei dubbi di continuità dopo l’exploit dello scorso anno. Invece con l’Italia ha dimostrato di saper giocare anche in coppia con un altro attaccante. Se Pioli farà lo stesso, affiancandogli Piccoli, per la difesa del Napoli sarà un test molto difficile.
Conte ha cercato di adattarsi alle dinamiche di campionato. Ha giocatori bravi per adottare vari schemi e mette in condizione i giocatori di rendere al massimo. Sta migliorando la squadra, dandole altre chiavi di lettura per affrontare diversi tipi di avversari. Del resto gli allenatori bravi sono quelli che sanno far rendere al massimo ciascun calciatore. Mi aspetto una Fiorentina maggiormente in condizione dopo le prime due gare: non sarà una squadra molto offensiva contro il Napoli, ma del resto anche gli azzurri non concederanno spazi. Conte sa bene che i due attaccanti viola sanno tronare la profondità e gli spazi per fare male.
