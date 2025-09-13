L’analisi: “Fiorentina, chiudersi e ripartire. Solo così batti il Napoli”

Michele Tossani, match analyst, è intervenuto ai microfoni del Pentasport. Il focus tattico sulla sfida di stasera tra Fiorentina e Napoli:
Il focus tattico di Michele Tossani, match analyst, ai microfoni di Radio Bruno in vista della sfida di stasera tra Fiorentina e Napoli
Devi far giocare il Napoli, farlo palleggiare ed essere pronto a ripartire in contropiede. La Fiorentina ha migliorato la qualità in alcune zone di campo, ma la struttura è quella dello scorso anno quindi può dare il meglio di sé anche giocando in contropiede. Devi evitare di dare campo ai giocatori offensivi del Napoli, specialmente se dovesse entrare Hojlund. Nicolussi Caviglia anche a Venezia era il giocatore che si abbassava per aiutare i difensori nell'uscita. Il suo arrivo libera Fagioli che può tornare a giocare in zone di campo di sua competenza, ovvero la metà campo avversaria. La Fiorentina lo scorso anno ha avuto difficoltò con squadra che si chiudevano, quest'anno però la Fiorentina ha aumentato la qualità in mezzo al campo e può riempire l'area grazie all'arrivo di Piccoli e Dzeko.
