Mondiali 2026, più fondi ai club: la FIFA aumenta i compensi del 70%

La FIFA ha comunicato l'ampliamento del "FIFA Club Benefits Programme", il programma che premia i club per la cessione dei propri giocatori alle nazionali impegnate nelle competizioni internazionali. A partire da quest'anno, i fondi destinati ai club aumentano significativamente: dai 209 milioni di dollari distribuiti dopo il Mondiale in Qatar 2022 si passa a 355 milioni di dollari (circa 300 milioni di euro), con un incremento di circa il 70%.
Questo nuovo approccio significa che qualsiasi club che rilascia un giocatore per una qualificazione alla Coppa del Mondo FIFA 26 sarà ora direttamente compensato per tale rilascio, indipendentemente dal fatto che il giocatore giochi nella fase finale del torneo, un ulteriore passo per aumentare la solidarietà volto a fornire una ridistribuzione più equa e inclusiva nel calcio mondiale.
Le parole del presidente FIFA, Gianni Infantino, in merito alla novità: "Questo ampliamento del Fifa Club Benefits Programme riconosce ulteriormente l'enorme contributo che molti club e giocatori in giro per il mondo danno per la riuscita delle qualificazioni e della fase finale del Campionato del Mondo".
