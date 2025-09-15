Terracciano e l’esordio con il Milan, ma Maignan tornerà a breve

Mike Maignan si è fatto male, e Terracciano ha esordito con il Milan. Ma il francese potrebbe tornare in poco tempo

Per Pietro Terracciano quella di ieri è stata una serata da ricordare. Il portiere ex Fiorentina ha debuttato con la maglia del Milan, a San Siro. Contro il Bologna Mike Maignan si è dovuto arrendere ad un problema al polpaccio. Problema che lo ha costretto a lasciare San siro in stampelle. Ma come scrive Calciomercatoc.com, il francese potrebbe tornare tra un paio di settimane, anche se i temi di recupero non sono chiarissimi. Sicuramente è stato scongiurato un infortunio a lungo termine, e per questo contro la Fiorentina (il 19 ottobre), dovrebbe esserci lui a difendere i pali rossoneri.