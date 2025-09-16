Lucarelli: “Piccoli promettente. Contro il Pisa sarà dura per la Fiorentina”

Le parole di Cristiano Lucarelli sulla Fiorentina targata Stefano Pioli

Redazione VN 16 settembre - 16:29

L'ex attaccante Cristiano Lucarelli ha parlato di alcuni temi legati alla Serie A, compresa la Fiorentina di Stefano Pioli: "Ho sempre pensato che Kean fosse un giocatore in grado di giocare con un altro attaccante. Attacca la profondità, può giocare di rimessa... Non l'ho mai visto come un giocatore condizionabile da un altro nello stesso reparto. Per me anche con Dzeko è molto compatibile. E' un giocatore universale".

A proseguito poi a TMW: "Con l'acquisto di Piccoli la Fiorentina si è cautelata per la possibilità di una partenza di Kean in chiusura di mercato o magari nella sessione di gennaio. La Fiorentina si è mossa intelligentemente prendendo uno degli attaccanti più promettenti insieme a Pio Esposito".

Sugli attaccanti di una certa età: "Io spesso faccio una riflessione però: Totti e Toni sono stati capocannonieri a 38 anni, Dzeko torna a 39 anni, Modric a 40... Bellissime storie, ma c'è qualcosa che non funziona. Se uno a 40 anni fa ancora la differenza, secondo me significa che c'è un problema. Io Modric lo avrei voluto a 20 anni in Italia, come arrivarono Kaka, Ronaldo, Shevchenko. Ora siamo abituati a vedere Cristiano Ronaldo arrivare a 37 anni e diventare capocannoniere. Poi ripeto sono esempi bellissimi, ma domandiamoci perché i giovani bravi fanno due partite buone e poi si perdono per la strada".

Conclude con una riflessione sul derby Pisa-Fiorentina: "Sarà tosto per la Fiorentina. A Pisa il derby con la Fiorentina è molto sentito, per questo i calciatori daranno di più di ciò che hanno. Sarà una partita tosta, questo è poco ma sicuro perché a Pisa aspettano da tanto questo derby".