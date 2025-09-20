Femminile, Nazione: “Si avvicina il campionato. Viola attese da gare difficili”

Viola News
Non è bastata la vittoria contro il Genoa alla Fiorentina Femminile per passare il turno nella Women's Cup
Non è bastata alla Fiorentina Femminilela vittoria per 2-1 contro il Genoa per passare il turno nel nuovo format della Serie A Women's Cup. La differenza reti è stata il fattore decisivo. Adesso testa al campionato che inizierà il 4 ottobre con la trasferta di Napoli. Una sfida impegnativa in un campo dove le viola non vincono da tanto tempo.

Il 12 ottobre invece la Fiorentina ospiterà l'Inter al Viola Park e la settimana seguente affronterà il Milan. Un avvio non facile in una stagione di cui la Fiorentina vorrà essere protagonista. Lo riporta La Nazione.

