Classifica Serie A – Anche il Cagliari supera la Roma

Sotto potete leggere la classifica aggiornata del campionato di Serie A. Ricordiamo che le prime 4 squadre disputeranno la prossima Champions League, mentre la quinta arrivata accederà alla prossima Europa League (insieme alla vincitrice della Coppa Italia). La sesta piazzata parteciperà al play off della prossima Conference League. Nel caso in cui la vincitrice della Coppa Italia dovesse arrivare fra le prime 4, in Europa League accederanno la quinta e la sesta, con la settima arrivata che parteciperà al play off della prossima Conference League. Se l'Italia, poi, al termine di questa annata, dovesse qualificarsi in uno dei primi due posti del Ranking UEFA per Nazioni stagionale (in cui l'Italia occupa attualmente la seconda posizione), anche la quinta classificata accederà alla fase finale della prossima Champions League. In quel caso la sesta e la settima parteciperanno alla prossima Europa League, mentre l'ottava accederà al play off della prossima Conference League. Ricordiamo che le prime 8 classificate accedono direttamente agli ottavi di finale di Coppa Italia. Le ultime 3 squadre retrocedono direttamente in Serie B.