Bressan: “Ho dei dubbi sulla coppia Kean-Piccoli. Fazzini è in forma”

Le parole dell'ex viola Mauro Bressan sulla partita domani contro il Como

Redazione VN 20 settembre 2025 (modifica il 20 settembre 2025 | 19:10)

Mauro Bressan, doppio ex di Fiorentina e Como è intervenuto nel corso del Pentasport di Radio Bruno, dove ha parlato della gara di domani del Franchi. Ecco le sue parole:

"Non mi sarei mai aspettato di vedere il Como così in alto. La nuova proprietà ha cambiato tutto. Hanno preso un tecnico giovane e bravo come Fabregas, che ha aperto un ciclo importante."

Pioli — "Pioli deve ritrovare le certezze. La Fiorentina ha una rosa adeguata. A centrocampo Stefano non ha trovato la fluidità e l'intensità cercata. Ci vorrà del tempo. L'allenatore dovrà trovare il sistema migliore per avanzare in classifica."

La rosa viola — "La mancata continuità a centrocampo è un problema. E' il punto nevralgico di una squadra. Ricostruirlo sempre diventa difficile. Nicolussi Caviglia è un calciatore ordinato e capace di aiutare Fagioli. Fazzini mi è sembrato in forma, al contrario di Fagioli. Avere tanti calciatori in quel ruolo può essere anche un problema per Pioli. Ho dei dubbi sulla coppia Piccoli-Kean. Credo che per l'ex Juventus sia meglio giocare con un giocatore come Gudmundsson o Fazzini. Perché lui è in grado di svariare per tutto il fronte offensivo."