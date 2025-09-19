Ds Venezia, il retroscena su Nicolussi Caviglia: “A gennaio rifiutato il Milan”

Il General Manager e direttore sportivo del Venezia, Filippo Antonelli, nella conferenza stampa per presentare la sfida al Penzo contro il Cesena, ha parlato anche di Nicolussi Caviglia, ceduto gli ultimi giorni di mercato estivo alla Fiorentina. Queste le sue parole:
Nicolussi Caviglia aveva espresso la volontà di andare. Non sono sorpreso perché c'è l'ambizione personale, la fama. Per lui abbiamo rifiutato un'offerta a gennaio del Milan, poi è arrivata la Fiorentina, che fa le coppe europee. Non so quanto trattenere il ragazzo davanti a queste proposte fosse conveniente. Ci ho provato a trattenerlo, ma è stata una decisione presa da una volontà che poteva penalizzare noi e il ragazzo, quindi abbiamo accettato alle nostre condizioni. Fino alla fine abbiamo battagliato per ottenere il massimo.
