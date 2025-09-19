CorSport: “Fabregas vuole replicare lo scherzo riuscito con Raffaele Palladino”

Il Como arriva alla sfida contro la Fiorentina con la volontà di ripartire subito dopo la delusione per la vittoria sfumata all’ultimo turno. Fabregas, che incrocia per la prima volta Pioli, punta a replicare lo scherzo riuscito lo scorso febbraio a Palladino, quando i lariani riuscirono a piegare i viola grazie ai gol di Assane Diao e Nico Paz. Questa volta, però, il contesto è diverso: Diao è ai box per infortunio, mentre il fantasista argentino è diventato il fulcro del 4-2-3-1 comasco, già protagonista con due reti nelle prime tre giornate.