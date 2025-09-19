Il Como arriva alla sfida contro la Fiorentina con la volontà di ripartire subito dopo la delusione per la vittoria sfumata all’ultimo turno. Fabregas, che incrocia per la prima volta Pioli, punta a replicare lo scherzo riuscito lo scorso febbraio a Palladino, quando i lariani riuscirono a piegare i viola grazie ai gol di Assane Diao e Nico Paz. Questa volta, però, il contesto è diverso: Diao è ai box per infortunio, mentre il fantasista argentino è diventato il fulcro del 4-2-3-1 comasco, già protagonista con due reti nelle prime tre giornate.
Corriere dello Sport
CorSport: “Fabregas vuole replicare lo scherzo riuscito con Raffaele Palladino”
Il tecnico spagnolo sembra intenzionato a confermare l’impianto di gioco che ha dato equilibrio nelle prime uscite, pur dovendo fare i conti con assenze pesanti. In difesa mancherà Ramon, squalificato, e al suo posto si prepara l’esordio dal primo minuto di Diego Carlos, arrivato dal Fenerbahce negli ultimi giorni di mercato. A centrocampo dovrebbe esserci ancora spazio per Caqueret davanti alla retroguardia, con Perrone inizialmente in panchina.
In avanti, la principale novità riguarda Alvaro Morata: dopo due presenze a gara in corso, lo spagnolo partirà titolare al posto di Douvikas. Un’occasione importante per lui, che cerca la prima rete stagionale e il riscatto personale, considerando che il suo ultimo gol in Serie A risale allo scorso gennaio, quando indossava la maglia del Milan. Alle sue spalle agirà Nico Paz, affiancato da Kuhn e Jesus Rodriguez, mentre van der Brempt resterà fuori fino a fine mese per infortunio. Lo scrive il Corriere dello Sport.
