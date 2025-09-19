Gazzetta: “In casa Fiorentina c’è un giocatore che incuriosisce più di tutti”

Fazzini titolare con il Como?

Redazione VN 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 10:22)

L'uomo che incuriosisce di più adesso è però senza dubbio Jacopo Fazzini. Può dare imprevedibilità, scambiarsi la posizione di mezzala con uno tra Fagioli e Mandragora e così lasciare spazio a Kean, anche nella conduzione della palla, e liberarlo.

In più avere velocità e agilità sul fronte offensivo può essere una buona caratteristica proprio per affrontare il Como che gioca il pallone a terra. Certo è che sbloccare Kean è il passo decisivo da fare. La scorsa stagione nelle prime tre giornate di Serie A il rendimento personale di Moise non era molto diverso dall'attuale perché aveva segnato un gol contro il Monza alla terza di campionato per poi ripetersi alla quarta, con l'Atalanta.

In Conference aveva già realizzato una rete, sia all'andata che al ritorno, con la Puskas Akademia, ma il suo decollo vero e proprio era stato a cominciare da fine ottobre quando aveva trovato una continuità perfetta per poi toccare quota 19 in Serie A e 25 complessivamente. Lo scrive la Gazzetta dello Sport.