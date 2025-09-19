Repubblica e il duello in Fiorentina-Como: “Gud contro Paz, che scontro!”

Gudmundsson in campo contro il Como

Redazione VN 19 settembre - 10:02

Fiorentina–Como sarà anche la sfida tra due numeri dieci dal talento cristallino: Gudmundsson e Nico Paz. Entrambi capaci di inventare calcio con giocate di qualità, visione e fantasia, vivranno il loro primo vero confronto diretto dal primo minuto, dopo che la scorsa stagione gli infortuni dell’islandese avevano impedito l’incrocio. Paz, invece, era stato decisivo proprio al Franchi, firmando uno dei gol del 2-0 comasco.

Gudmundsson arriva alla sfida dopo aver recuperato dal problema alla caviglia che lo aveva tenuto fuori contro il Napoli. Cerca il primo gol in campionato e una prestazione all’altezza del suo talento, finora mostrato solo a sprazzi: la rete in Conference contro il Polissya e l’assist per Mandragora a Cagliari restano gli unici lampi di questa stagione. Nico Paz, al contrario, ha iniziato alla grande: due gol in tre gare, entrambi spettacolari e decisivi per il Como di Fabregas, confermando la crescita mostrata nella passata stagione e resistendo alle sirene di mercato.

In un campionato che ha riscoperto il gol da fuori area, entrambi possono essere protagonisti con conclusioni dalla distanza e assist illuminanti. Pioli dovrebbe schierare Gudmundsson accanto a Kean in un 3-5-2, con la possibile variante del 3-4-2-1 che vedrebbe anche Fazzini alle loro spalle. Fabregas, invece, punterà su Nico Paz sulla trequarti, dietro a Morata o Douvikas, in un tridente leggero e tecnico votato al palleggio. Un duello di qualità, dunque, destinato a incidere sulle sorti della partita. Lo scrive Repubblica Firenze.