Il Corriere Fiorentino si sofferma sul momento negativo di Nicolò Fagioli. Con Nicolussi Cavigliatitolare contro il Como, l'ex Juventus potrebbe cambiare ruolo e beneficiarne:
CorFio su Fagioli: “Così Pioli vuole alleggerire la pressione nei suoi confronti”
Pioli riuscirà a ritrovare il vero Fagioli?
Per questo al di là delle scelte che attendono Pioli in vista del match di domenica il suo ritorno a compiti più strettamente da mezzala, con Nicolussi Caviglia promosso a nuovo regista, è anche un modo per alleggerire pressioni e aspettative nei suoi confronti, e magari ritrovare quel talento di centrocampo sul quale la Fiorentina ha deciso d’investire quasi 20 milioni. Già, perché a prescindere dai pericoli offensivi che potrà creare Nico Paz (che sotto la Ferrovia batté De Gea con uno splendido tiro rimbalzato sul palo e finito in rete) è anche e soprattutto sul piano del gioco che la Fiorentina dovrà dimostrare di non aver nulla da invidiare alla matricola Como, da molti considerata come forza emergente del campionato e per questo destinata a rivestire pure un ruolo importante nella corsa all’Europa.
