Sentite il CorSport: “Nicolussi, Fazzini e Gudmundsson insieme contro il Como”

Nelle prime tre giornate la Fiorentina ha mostrato diverse lacune, ma quella più evidente è stata la mancanza di qualità nel gioco. Contro il Napoli, ad esempio, i viola non sono riusciti a creare difficoltà alla difesa avversaria, permettendo ai campioni in carica di gestire la gara senza particolari problemi. Un aspetto che stride con l’idea di calcio voluta da Pioli fin dal suo arrivo a Firenze: una squadra capace di esprimere qualità sia nella manovra collettiva che nelle invenzioni dei singoli. Dopo la sosta, e alla luce della sconfitta con i partenopei, il tecnico sa che è il momento di puntare forte proprio su questo aspetto.

La chiave sta nei giocatori più dotati tecnicamente: Gudmundsson, Fazzini e Nicolussi Caviglia. Contro il Napoli non erano tutti disponibili o hanno avuto poco spazio, ma il loro ingresso ha dato segnali incoraggianti. In particolare, l’ex Empoli ha portato freschezza e idee nonostante fosse entrato a partita compromessa. Da qui la possibilità di schierarli insieme, magari nel 3-4-2-1 provato in estate, con Gudmundsson e Fazzini alle spalle di Kean e Nicolussi in regia, oppure con varianti che esaltino la qualità in mezzo al campo. In ogni caso, il loro impiego può garantire imprevedibilità, profondità e soluzioni alternative, ciò che finora è mancato.