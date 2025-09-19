CorFio: “Fagioli in crisi, Nico Paz fenomenale. Gli opposti al centro”

Fagioli sfida Nico Paz

Redazione VN 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 08:42)

Fiorentina–Como non sarà solo una sfida importante per la classifica, ma anche il palcoscenico di un confronto a distanza tra Nicolò Fagioli e Nico Paz. Due giocatori diversi per ruolo e percorso, ma simboli delle ambizioni delle rispettive squadre. Paz, trequartista argentino cresciuto nel Real Madrid, è già il leader del Como con 2 gol e 3 assist nelle prime giornate e rappresenta il progetto ambizioso dei lariani, che hanno investito su di lui 6 milioni accettando le condizioni imposte dal club spagnolo, ancora legato a lui tramite clausole di recompra e percentuali sulla rivendita.

Situazione ben diversa per Fagioli, accolto a Firenze come rinforzo di valore dopo il riscatto dalla Juventus. Considerato un predestinato fin dai tempi delle giovanili bianconere, non è riuscito però a imporsi come regista, ruolo che Pioli aveva pensato per lui. Le prestazioni sottotono e la difficoltà di adattamento hanno inciso sia sulle sue sicurezze sia sull’avvio complicato della Fiorentina, culminato nella sconfitta interna contro il Napoli. La sua stagione, dunque, è ancora in cerca di una svolta.

Per Pioli il match col Como diventa così anche l’occasione per rilanciare Fagioli, riportandolo al ruolo di mezzala e affidando la regia a Nicolussi Caviglia. Una scelta che mira a restituirgli fiducia e a liberarlo dalle pressioni, nella speranza di recuperare quel talento che aveva convinto la società a investire quasi 20 milioni. Intanto, la Fiorentina dovrà dimostrare sul campo di non temere la squadra di Fabregas, considerata ormai una delle realtà emergenti del campionato, e di saper competere non solo sul piano del risultato ma anche del gioco. Lo scrive il Corriere Fiorentino.