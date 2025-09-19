Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorFio: “Fagioli in crisi, Nico Paz fenomenale. Gli opposti al centro”

Corriere Fiorentino

CorFio: “Fagioli in crisi, Nico Paz fenomenale. Gli opposti al centro”

nicolò fagioli
Fagioli sfida Nico Paz
Redazione VN

Fiorentina–Como non sarà solo una sfida importante per la classifica, ma anche il palcoscenico di un confronto a distanza tra Nicolò Fagioli e Nico Paz. Due giocatori diversi per ruolo e percorso, ma simboli delle ambizioni delle rispettive squadre. Paz, trequartista argentino cresciuto nel Real Madrid, è già il leader del Como con 2 gol e 3 assist nelle prime giornate e rappresenta il progetto ambizioso dei lariani, che hanno investito su di lui 6 milioni accettando le condizioni imposte dal club spagnolo, ancora legato a lui tramite clausole di recompra e percentuali sulla rivendita.

Situazione ben diversa per Fagioli, accolto a Firenze come rinforzo di valore dopo il riscatto dalla Juventus. Considerato un predestinato fin dai tempi delle giovanili bianconere, non è riuscito però a imporsi come regista, ruolo che Pioli aveva pensato per lui. Le prestazioni sottotono e la difficoltà di adattamento hanno inciso sia sulle sue sicurezze sia sull’avvio complicato della Fiorentina, culminato nella sconfitta interna contro il Napoli. La sua stagione, dunque, è ancora in cerca di una svolta.

Per Pioli il match col Como diventa così anche l’occasione per rilanciare Fagioli, riportandolo al ruolo di mezzala e affidando la regia a Nicolussi Caviglia. Una scelta che mira a restituirgli fiducia e a liberarlo dalle pressioni, nella speranza di recuperare quel talento che aveva convinto la società a investire quasi 20 milioni. Intanto, la Fiorentina dovrà dimostrare sul campo di non temere la squadra di Fabregas, considerata ormai una delle realtà emergenti del campionato, e di saper competere non solo sul piano del risultato ma anche del gioco. Lo scrive il Corriere Fiorentino.

Leggi anche
Titoli viola: “Pioli sorride. Super Kean c’è” “Il meglio della...
Gazzetta: “Smaltita la febbre, ora Kean si liberi di quel 0 delle reti segnate”

© RIPRODUZIONE RISERVATA