Gazzetta: “Smaltita la febbre, ora Kean si liberi di quel 0 delle reti segnate”

Se si guarda la lista dei marcatori della Serie A, senza trovare il nome del vice cannoniere della passata stagione, diventa subito chiaro quanto i viola abbiamo bisogno di lui e della sua voglia di tornare a essere lo stesso rullo compressore di un anno fa.

Da moltiplicare anche le occasioni e la mira perché in tre partite di A non ci sono stati tiri di Kean nello specchio della porta. La Fiorentina si è sempre aggrappata all'inamovibile che conta già 270 minuti su 270 nelle prime tre giornate, mentre gli altri si sono sempre alternati al suo fianco, alla ricerca della situazione giusta per esaltarlo e allo stesso tempo esaltarsi, duettando con lui.Lo scrive la Gazzetta dello Sport.