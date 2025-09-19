Nazione: “Pioli sta lavorando a un nuovo tipo di manovra, ma per ora non funziona”

La Nazione si sofferma sul modo di giocare di Stefano Pioli. Un nuovo assetto che ha bisogno di tempo per essere assimilato, sopratutto dopo l'ultima stagione con Raffaele Palladino:
Misurare l'ambizione del concetto è fin troppo semplice. Stefano Pioli è stato chiaro fin dal suo primo giorno da allenatore (bis) della Fiorentina. Non si nascose neppure nella conferenza stampa di presentazione quando ammise di voler giocare con due punte vere e con un trequartista alle spalle. Concetto che più ambizioso non si può. Specialmente per la Fiorentina, reduce da una stagione con un attaccante soltanto (seppur bravo) in rosa. Ribaltare il concetto, con la volontà di mettere in campo una squadra propositiva e offensiva. Con un'identità chiara. Da metà luglio in poi in tanti hanno pensato che potesse essere più facile. Pioli no, le difficoltà le conosceva eccome. Difficile stravolgere mentalità e movimenti di una squadra che per un anno intero ha giocato in modo diverso, cercando Kean in verticale ogni volta che ce n'era la possibilità. Filosofie diverse. Lontane. Pioli sta lavorando su un concetto opposto di manovra, che fin qui - anche banale sottolinearlo - non ha funzionato.
