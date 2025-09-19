La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Moise Kean e su chi potrebbe giocare al suo fianco contro il Como. C'è quindi la ricerca del partner ideale per il centravanti. Non manca la scelta e lo raccontano le prime tre uscite di campionato quando Kean ha cambiato sempre compagno di reparto: a Cagliari è stato Gudmundsson titolare(sostituito poi da Fazzini per gli ultimi 15 minuti) con il centravanti italiano.
Gazzetta si interroga: “Chi insieme a Kean con il Como?”. Tutte le soluzioni
Ancora non era arrivato Piccoliche però ha avuto subito la sua chance nella trasferta con il Torino. L'ex Cagliari è stato sostituito al 31' della ripresa ed è entrato Dzeko. E infine sabato scorso contro il Napoli, spazio nell'undici proprio al bosniaco che è stato sostituito nell'intervallo da Piccoli.
E con il Como? È questa la grande domanda che accompagna l'avvicinamento alla sfida di domenica prossima. Se fosse la volta di Jacopo Fazzini in un 3-5-1-1, sarebbe la quarta volta su quattro in cui Stefano Pioli cambia alla ricerca della soluzione più efficace in grado di moltiplicare i gol che adesso sono arrivati soltanto da Mandragora e Ranieri. Da non escludere nemmeno la convivenza di Fazzini con Gud, che ha recuperato e sarà a disposizione, oppure una staffetta fra i due.
