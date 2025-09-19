Gazzetta si interroga: “Chi insieme a Kean con il Como?”. Tutte le soluzioni

La Gazzetta sull'attacco della Fiorentina

Redazione VN 19 settembre 2025 (modifica il 19 settembre 2025 | 06:42)

La Gazzetta dello Sportsi sofferma su Moise Kean e su chi potrebbe giocare al suo fianco contro il Como. C'è quindi la ricerca del partner ideale per il centravanti. Non manca la scelta e lo raccontano le prime tre uscite di campionato quando Kean ha cambiato sempre compagno di reparto: a Cagliari è stato Gudmundsson titolare(sostituito poi da Fazzini per gli ultimi 15 minuti) con il centravanti italiano.

Ancora non era arrivato Piccoliche però ha avuto subito la sua chance nella trasferta con il Torino. L'ex Cagliari è stato sostituito al 31' della ripresa ed è entrato Dzeko. E infine sabato scorso contro il Napoli, spazio nell'undici proprio al bosniaco che è stato sostituito nell'intervallo da Piccoli.

E con il Como? È questa la grande domanda che accompagna l'avvicinamento alla sfida di domenica prossima. Se fosse la volta di Jacopo Fazzini in un 3-5-1-1, sarebbe la quarta volta su quattro in cui Stefano Pioli cambia alla ricerca della soluzione più efficace in grado di moltiplicare i gol che adesso sono arrivati soltanto da Mandragora e Ranieri. Da non escludere nemmeno la convivenza di Fazzini con Gud, che ha recuperato e sarà a disposizione, oppure una staffetta fra i due.