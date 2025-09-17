Pioli spera in Kean ma “scalda” Piccoli: come può schierarsi l’attacco col Como

Kean fermato dalla febbre, proverà ad esserci contro il Como. Ma quest'anno la Fiorentina ha anche alternative valide, almeno sulla carta

Redazione VN 17 settembre - 16:58

Moise Kean resta il centro di gravità della Fiorentina, anche se ancora è a secco di gol. Un'astinenza che non ha aiutato l'inizio di stagione della squadra di Pioli, anzi. Se il bomber avesse messo dentro un paio di ghiotte occasioni con Cagliari e Torino, oggi staremmo parlando di altro. Ma detto questo, non si può certo mettere in discussione il giocatore che ha trascinato la Fiorentina nella scorsa stagione e che pochi giorni fa ha fatto il fenomeno in Nazionale con 3 gol in meno di 2 partite.

La notizia di oggi del (lieve) attacco febbrile accusato da Moise Kean ha messo in allerta i tifosi viola. A 4 giorni dalla partita contro il Como - sfida già delicata - il tempo per rimettersi in forma ed essere in campo c'è. Tuttavia si capirà qualcosa di più tra domani e venerdì. Pioli spera di avere l'attaccante al 100% e impiegabile dall'inizio anche se va ricordato che quest'anno la Fiorentina si è attrezzata anche per fare a meno di Kean (se necessario). Roberto Piccoli si candida con forza ad una maglia da titolare: può essere lui il riferimento dell'attacco in caso di assenza di Moise, ma i due potrebbero tornare a fare coppia come accaduto già a Torino.

Kean e Piccoli, sulla carta, sono una coppia esplosiva. Nella scorsa stagione hanno infilato complessivamente 29 gol in campionato, nessun'altra coppia di attaccanti in Serie A può vantare lo stesso biglietto da visita. E' chiaro che serve sbloccarsi il prima possibile. C'è anche Gudmundsson ormai recuperato dopo il problema in Nazionale: anche lui può trovare un posto da titolare domenica sera: la sensazione è che si giocheranno due maglie in tre, più difficile l'ipotesi di Gud insieme a due attaccanti veri. Sembra destinato invece alla panchina Edin Dzeko dopo la brutta prestazione contro il Napoli: il bosniaco rischia di scivolare in fondo alle gerarchie dell'attacco.