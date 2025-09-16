Domani tocca a Lamptey: orario della presentazione del terzino viola

Sarà l’occasione per conoscere il giocatore, approfondire il suo percorso professionale e le aspettative del club nei suoi confronti. La società, come di consueto, offrirà spazi per domande da parte dei giornalisti presenti, per discutere sia delle caratteristiche tecniche del calciatore sia del ruolo che potrà ricoprire nella squadra di Stefano Pioli.