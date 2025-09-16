ACF Fiorentina annuncia che domani, mercoledì 17 settembre, alle ore 14:00, si terrà la conferenza stampa di presentazione del nuovo acquisto Tariq Lamptey.
Domani tocca a Lamptey: orario della presentazione del terzino viola
Orario e luogo della presentazione di Lamptey
L’evento si svolgerà all’interno del Wind3 Media Center del Rocco B. Commisso Viola Park, il quartier generale della società viola.
Sarà l’occasione per conoscere il giocatore, approfondire il suo percorso professionale e le aspettative del club nei suoi confronti. La società, come di consueto, offrirà spazi per domande da parte dei giornalisti presenti, per discutere sia delle caratteristiche tecniche del calciatore sia del ruolo che potrà ricoprire nella squadra di Stefano Pioli.
