La Nazione rivela un dettaglio che riguarda un nuovo arrivo in casa Fiorentina: Tariq Lamptey.Il terzino destro, ex Brighton, sembra aver stupito lo staff di Stefano Pioli:
Nazione rivela: “Lamptey ha convinto lo staff nello spezzone giocato sabato”
Spazio contro il Como per Lamptey?
Ora la testa va al Como: la partita, che il mercato estivo ha trasformato in uno scontro diretto inatteso, sarà il primo banco di prova per capire se Pioli opterà davvero per cambiare qualcosa. La difesa a tre non dovrebbe essere toccata ma Comuzzo - dopo l'ennesimo errore da matita blu - rischia di scivolare indietro nelle gerarchie. In mezzo Nicolussi Caviglia e Fazzini spingono per una maglia da titolare, mentre più avanti Piccoli e Lamptey sono in rampa di lancio: l'ex Brighton ha convinto lo staff nello spezzone giocato sabato e in futuro potrebbe guadagnare minuti preziosi. Buone notizie arrivano infine da Gudmundsson, atteso oggi al rientro graduale in gruppo dopo i problemi alla caviglia che lo hanno tenuto fuori contro il Napoli. Un recupero che può ridare soluzioni in più a una squadra chiamata a rialzarsi subito.
