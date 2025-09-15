Nazione: “Lamptey e quell’idea tattica che stuzzica Stefano Pioli. C’entra Comuzzo”

Sabato l'esordio di Lamptey con la Fiorentina

Redazione VN 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 08:42)

Otto minuti, recupero compreso, per bagnare il debutto con la maglia della Fiorentina. E sebbene sia stata una porzione di gara ridotta, Tariq Lamptey ha provato a sfruttarla fino alla fine. Il folletto ghanese ha strappato anche qualche applauso ai tifosi presenti al Franchi contro il Napoli. Minuto e pimpante, il suo ingresso in campo ha portato un pizzico di entusiasmo. E per i tifosi può diventare anche un piccolo Dodo a livello di simpatia.

E' piaciuto Tariq. Un paio di controlli cosi così, ma soprattutto una serie di accelerazioni a sovrapporsi sulla corsia di Dodo. Al di là dei pochi minuti, l'idea tattica è interessante e potrà essere riproposta (è entrato al posto di un centrale, Comuzzo). D'altra parte la Fiorentina ha voluto un calciatore con le stesse caratteristiche del brasiliano. Veloce, bravo a puntare e creare superiorità numerica. Quegli otto minuti contro il Napoli sono piaciuti.

Nel corso della settimana sarà anche presentato ufficialmente a stampa e tifosi. Dopo il suo acquisto, nelle ultime ore di mercato, non c'è stato tempo di farlo perché ha dovuto rispondere alla convocazione della sua nazionale. Lo scrive la Nazione.