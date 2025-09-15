CorSport: “Tutti gli errori individuali della Fiorentina che sono costati un gol”

In particolare, la difesa è stata protagonista di errori individuali che hanno compromesso i risultati. Da Marí, superato con troppa facilità da Luperto a Cagliari, agli svarioni di Comuzzo e Marí contro il Polyssia, fino alle marcature sbagliate di Comuzzo, Pongracic e Ranieri contro il Napoli: sei reti subite nate da sei sbagli personali. Un dato che sottolinea quanto la retroguardia non sia ancora affidabile e quanto lavoro resti da fare per correggere disattenzioni che costano carissime. Lo scrive il Corriere dello Sport.