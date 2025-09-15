Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola stampa CorSport: “Tutti gli errori individuali della Fiorentina che sono costati un gol”

Corriere dello Sport

CorSport: “Tutti gli errori individuali della Fiorentina che sono costati un gol”

CorSport: “Tutti gli errori individuali della Fiorentina che sono costati un gol” - immagine 1
Tutti gli errori commessi dalla Fiorentina in questo inizio di stagione
Redazione VN

Dopo tre giornate la classifica non è ancora motivo di allarme, ma i veri problemi della Fiorentina emergono sul piano del gioco e dell’identità. Pioli deve fare i conti con una squadra che fatica a rifornire Kean, lascia i suoi attaccanti senza occasioni, commette errori difensivi pesanti e mostra una condizione fisica poco convincente. Le difficoltà si sono viste non solo contro il Napoli, ma anche a Cagliari, a Torino e nel ritorno dei play-off di Conference contro il Polyssia. Tre momenti simbolici lo dimostrano: i primi 15’ di Reggio Emilia, i primi 15’ contro il Napoli e i primi 10’ della ripresa della stessa sfida, tutti caratterizzati da approcci sbagliati mentalmente e fisicamente.

Il problema principale sembra dunque l’impatto nelle partite: la squadra non entra con la giusta concentrazione né intensità, subendo gol in avvii che poi indirizzano negativamente il resto della gara. Questi blackout iniziali mettono a nudo una fragilità mentale e una scarsa compattezza collettiva, che impediscono di costruire un’identità di gioco solida.

LEGGI ANCHE

In particolare, la difesa è stata protagonista di errori individuali che hanno compromesso i risultati. Da Marí, superato con troppa facilità da Luperto a Cagliari, agli svarioni di Comuzzo e Marí contro il Polyssia, fino alle marcature sbagliate di Comuzzo, Pongracic e Ranieri contro il Napoli: sei reti subite nate da sei sbagli personali. Un dato che sottolinea quanto la retroguardia non sia ancora affidabile e quanto lavoro resti da fare per correggere disattenzioni che costano carissime. Lo scrive il Corriere dello Sport.

Leggi anche
CorFio: “Comuzzo e Ranieri non hanno la qualità che serve in certe situazioni”
Nazione: “Kean, Dzeko e Piccoli ma l’attacco non fa paura. Numeri impietosi”

© RIPRODUZIONE RISERVATA