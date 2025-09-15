CorFio: “Comuzzo e Ranieri non hanno la qualità che serve in certe situazioni”

Il Corriere Fiorentino su Comuzzo e Ranieri

Redazione VN 15 settembre 2025 (modifica il 15 settembre 2025 | 08:16)

Uno dei principali difetti emersi in questo avvio di stagione per la Fiorentina riguarda le palle inattive. Ben tre dei quattro gol subiti sono arrivati da sviluppi diretti o indiretti di calci da fermo, un dato che stride con l’efficacia della pressione viola, capace di generare recuperi alti e nel blocco medio. Pioli e il suo staff lavoreranno con decisione su questo aspetto alla ripresa, così come sulla pulizia nella costruzione del gioco: la squadra ha creato diverse occasioni da XG, ma ha tirato poco e male, confermando difficoltà sia nel primo passaggio post-recupero che nella rifinitura.

Il concetto di qualità diventa quindi centrale, soprattutto in avvio di azione. Quando gli avversari pressano alto, la Fiorentina soffre enormemente, in particolare con Comuzzo e Ranieri che non hanno ancora il coraggio e la precisione necessari per uscire con soluzioni efficaci. Questo limita la possibilità di costruire dal basso in modo fluido e costringe spesso a forzare giocate che finiscono per restituire l’iniziativa agli avversari.

Sul fronte degli aggiustamenti, la difesa dovrebbe restare a tre, ma non si escludono cambiamenti negli interpreti a centrocampo. Fazzini e Nicolussi Caviglia sono seriamente candidati a guadagnarsi un posto da titolare, mentre anche Fagioli resta un’opzione, sia come mezzala sia eventualmente come riserva, in virtù della sua condizione fisica e del rendimento recente. L’inserimento graduale di questi giocatori potrebbe offrire alla Fiorentina quelle qualità tecniche e di personalità che oggi appaiono ancora insufficienti. Lo scrive il Corriere Fiorentino.